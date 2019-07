Via Mattei, controlli sul transito dei camion: pioggia di multe per oltre 1800 euro

Gli agenti dell'Unità Operativa Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Ravenna sono stati impegnati mercoledì mattina in un servizio finalizzato a reprimere il transito di veicoli oltre le 5 tonnellate in via Mattei. Sono stati controllati venticinque veicoli e comminate venti violazioni al Codice della strada, per un totale di oltre 1800 euro, così suddivise: quattordici violazioni al divieto di transito (articolo 7, comma 13); quattro violazioni per mancanza di documentazione al seguito (articolo 180); una per omessa revisione reiterata (articolo 80) e una per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza (articolo 172).