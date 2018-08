Via Oriani, confermata per il 14 settembre la riapertura al transito

Come programmato, a partire da lunedì saranno eseguiti i lavori di ripavimentazione in asfalto lungo via Oriani. Il transito nel tratto da via Cerchio a via Tombesi dall’Ova avverrà con il restringimento della carreggiata. Al termine dei lavori di asfaltatura, previsto per il 13 settembre, sarà ripristinata la normale viabilità lungo tutta la via Oriani, in tempo per la riapertura delle scuole. Il completamento dei lavori di ristrutturazione di via Pascoli e via Oriani avverrà con il montaggio dei paletti dissuasori, con l'esecuzione della segnaletica orizzontale e con gli ultimi lavori di finitura.



