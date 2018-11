Via vai sospetto: in casa coppia di sposi spacciava marijuana

Avevano marijuana in casa. Lui, un nigeriano di 28 anni, è stato arrestato, mentre la moglie, 29enne, è stata denunciata a piede libero. L'extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, era monitorato dai Carabineiri di via Alberoni nell’ambito dei servizi per la repressione dello spaccio di droga. Giovedì i militari, dopo aver assistito all’ennesimo via vai di persone dalla sua abitazione, hanno deciso di intervenire. Nel corso della perquisizione dell’appartamento della coppia sono state rinvenute svariate dosi di marijuana, oltre 170 grammi, oltre a materiale per confezionarle. Quest’ultimo rinvenimento ha dato la conferma sulla destinazione della droga: sarebbe stata suddivisa in piccole confezioni singole da cedere al dettaglio. Il 28enne ha patteggiato 4 mesi di reclusione e la multa di 1500 euro.