Via vai sospetto nell'appartamento: scoperto con più di tre etti e mezzo di hashish

Un 37 enne di origine siciliana è stato arrestato mercoledì a Lido Adriano durante un'operazione della Compagnia Carabinieri di Ravenna. In particolare i militari della frazione ravennate hanno monitorato un appartamento nel centro della località balneare dimora di un operaio, da tempo residente in città, già noto per precedenti in materia di stupefacenti. L’insolito via vai ha insospettito i militari che, al momento opportuno, hanno fatto irruzione nell’abitazione.

L’operazione ha consentito di recuperare più di tre etti e mezzo di hashish, in seguito sequestrati insieme al materiale per frazionare e confezionare le dosi di stupefacente. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giovedì mattina, con la convalida della misura e il patteggiamento, il Giudice del Tribunale di Ravenna lo ha condannato a un anno e 10 mesi di reclusione, con pena sospesa, e a una multa di novemila euro.

