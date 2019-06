Via Viazza, via Trova e via Rustica verso la messa in sicurezza

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato la mozione “Per la messa in sicurezza delle vie Viazza, Trova e Rustica”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo de “La Pigna” e sottoscritta, dopo modifiche, da Fabio Sbaraglia, capogruppo Pd. Hanno votato a favore 24 consiglieri (gruppi di maggioranza, CambieRà, Forza Italia, La Pigna, il consigliere Massimiliano Alberghini della Lega nord, Lista per Ravenna, gruppo Misto, Ravenna in Comune), 2 astenuti (i consiglieri Rosanna Biondi e Learco Vittorio Tavoni della Lega nord). Sono intervenuti: Fabio Sbaraglia (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).