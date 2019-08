Viabilità, da sabato alcuni divieti a Granarolo Faentino

Divieti a Granarolo Faentino, sabato 3 agosto, in occasione di una festa di vicinato organizzata da alcuni residenti nella frazione. Dalle ore 18.00 alle 24.00 di sabato prossimo saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza Manfredi. Nella piazza sarà comunque lasciata libera una corsia, dove potranno circolare, in doppio senso di marcia, residenti e mezzi di soccorso. Doppio senso di circolazione, sempre per i soli residenti e i mezzi di soccorso, anche nel tratto della piazza compreso fra via Bedeschi e via Zaccaria e in tutta la via Bedeschi. La viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine dell’evento.