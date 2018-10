Viabilità, divieti nel parcheggio davanti alla sede del Rione Giallo

Divieti, sabato 6 ottobre, nel parcheggio di via Bondiolo a Faenza, davanti alla sede del rione Giallo, per un evento organizzato dal rione. Sabato, dalle ore 14.00 alle 17.00, sarà infatti vietata la circolazione nella prima corsia del parcheggio per tutti i veicoli provenienti da via Sant'Agostino. Inoltre, sarà vietata la sosta nelle prime due file antistanti la sede rionale per un tratto di circa 50 metri.

