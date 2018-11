Viabilità modificata per i lavori della nuova fognatura all'incrocio

Proseguono regolarmente i lavori di Hera a Fusignano per la posa della nuova fognatura di via Garibaldi e della relativa rete acquedottistica. A partire da martedì 6 novembre il cantiere interverrà nella sistemazione dell'incrocio tra via Garibaldi e via Tasselli; il traffico sarà consentito a senso di marcia alternato e regolamentato con impianto semaforico. “L'incrocio in questione è abbastanza nevralgico per la viabilità del nostro centro e, salvo imprevisti, il cantiere dovrebbe occuparlo solamente per qualche giornata”, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Minguzzi.

