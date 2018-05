Viabilità rivoluzionata sul lungomare per la tappa di Sprint triathlon

Domenica 13 maggio si svolgerà a Cervia la tappa del Circuito Romagna Triathlon 2018. La competizione prevede un percorso a nuoto di 750 metri nel tratto di mare antistante la spiaggia libera sul Lungomare Grazia Deledda, per il ciclismo 4 giri di un percorso cittadino per un totale di 22,4 chilometri e infine 5 chilometri per la corsa. Come in ogni gara di Triatlon ci sono dei tempi limite da rispettare, oltre i quali l’atleta non è classificato: 30 minuti per il nuoto, 1ora e 45 minuti per la bici, 2 ore e 30 minuti per la corsa.

Per garantire agli atleti e al pubblico la necessaria sicurezza ci saranno limitazioni al traffico nelle strade coinvolte dalla gara: Lungomare Deledda, Lungomare D’Annunzio, Via Sauro, Viale Colombo, Viale Italia, Viale De Amicis, Viale Titano, Viale Vulcano, Via Diana. In particolare domenica 13 maggio vi sarà il divieto di sosta dalle 5.00 e divieto di transito dalle 7.30 fino alle 12.00 in tutte le vie del percorso, come meglio rappresentato nella mappa distribuita presso tutte le abitazioni private e nei pubblici esercizi della zona. L’amministrazione si scusa per il disagio.

Le modifiche alla viabilità

Sul tratto del Lungomare Deledda compreso fra il Viale Milazzo e la Via Parma: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 12,00 del giorno 12 maggio 2018 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; restringimento della carreggiata dalle ore 06,00 del giorno 12 maggio 2018 alle ore 06,30 del giorno 13 maggio 2018 divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul Lungomare D’Annunzio e sui tratti del Lungomare Deledda compresi fra il Viale De Amicis e la Via Parma e fra il Viale Milazzo e il Viale Dei Mille: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto della Via N. Sauro compreso fra il Lungomare D’Annunzio e il Viale Colombo: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul Viale Colombo: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto del Viale Italia compreso fra il Viale Milazzo e il Viale De Amicis: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto del Viale De Amicis compreso fra il Lungomare Deledda e il Viale Vulcano: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto del Viale Titano compreso fra la Via Diana e il Viale De Amicis: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto del Viale Vulcano compreso fra il Viale De Amicis e la Via Diana: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Sul tratto della Via Diana compreso fra il Viale Titano e il Viale Vulcano: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018; divieto di transito, dalle ore 06,30 alle ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

E’ fatta eccezione ai mezzi dei partecipanti, dell’organizzazione, di soccorso e di pubblica sicurezza; E’ fatta altresì eccezione ai residenti (i quali potranno transitare esclusivamente per recarsi o allontanarsi dalle abitazioni) e ai mezzi di trasporto pubblico, esclusivamente nei periodi di sospensione della gara, disciplinati da personale della organizzazione addetto a tale scopo.