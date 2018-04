Viabilità, tanti divieti nel fine settimana a Faenza e a Reda

Per tutta la giornata di sabato sarà vietato parcheggiare in un tratto di viale Baccarini, in quanto lo spazio sarà riservato ai bus messi a disposizione da Rfi (Rete ferroviaria italiana) a seguito della soppressione di alcuni treni per lavori sulla linea ferroviaria. Nello specifico il divieto riguarda il lato sinistro, da piazzale Cesare Battisti fino a pochi metri prima dell'incrocio con via Oriani. Questa non è però l'unica modifica alla viabilità programmata nel week end a Faenza, infatti, per la concomitanza di alcuni eventi, sono previsti molti altri divieti.



Domenica si disputa la sedicesima edizione della “Gran Fondo Le Cime di Romagna”, raduno cicloturistico organizzato dall’associazione sportiva dilettanti Avis di Faenza. Per consentire lo svolgimento della gara, che nelle ultime edizioni ha visto al via migliaia di concorrenti, è stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati, dalle 5 alle 11, in piazza del Popolo e, durante il passaggio della gara, anche in corso Matteotti, via Batticuccolo, via Argnani e il ponte Rosso.



Inoltre, dalle ore 6 alle 18, ci sarà un divieto di transito e sosta nel parcheggio di via Oberdan, nel piazzale antistante la mensa Gemos e davanti al circolo Nuova Europa. Infine, sempre domenica, in occasione del "Memorial Sauro Drei", a Reda saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18, in piazza Don Milani e nelle seguenti strade: via Basiago (dal ponte dell'A14 a piazza Don Milani), via Selva Fantina (da via Caroli a via Saldino) e via Saldino (da via Selva Fantina a via Reda).



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !