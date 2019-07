Viadotto Puleto, Fusignani: "Ci aspettiamo i lavori si concludano nelle due settimane annunciate"

"Soddisfazione" per la ripartenza dei lavori al viadotto Puleto. È quanto afferma il vicesindaco con delega al Porto, Eugenio Fusignani. "Non è soltanto un problema dell’Alto Savio e dell’Alto Tevere, ma ha prodotto effetti negativi anche nella nostra città con le notevoli perdite registrate nei traffici portuali, con particolare riferimento a quelli dei container - afferma Fusignani -. Ora ci aspettiamo che il governo mantenga gli impegni e vogliamo essere fiduciosi che faccia tutto il possibile, insieme ad Anas, per riaprire dopo le previste due settimane di intervento“.

„E’ inoltre di fondamentale importanza – conclude - che il governo nazionale ma anche quello regionale si concentrino senza più indugi sugli assi di importanza strategica nord/sud e nord/est come la E45 e la E55, che devono essere riammodernati e realizzati. Sono indispensabili il monitoraggio costante e la manutenzione sistematica di tutta la rete viaria esistente, che per la conformazione orogeografica del territorio può essere messa a rischio anche dalle criticità di un solo pilone“.