"Viaggi attraverso l'Europa", un bando per finanziare la conoscenza della storia

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha promosso la prima edizione del Bando “Viaggi attraverso l’Europa” che finanzia progetti di conoscenza e approfondimento dei luoghi e degli eventi storici più significativi legati ai temi della cittadinanza e dell’integrazione europea. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di una comune identità basata sui valori della pace, della solidarietà, dei principi democratici e della giustizia sociale, per indurre le più giovani generazioni a riconoscersi e a difendere tali valori con responsabilità e competenza.

Per facilitare la realizzazione di tali progetti, e qualificarne al meglio le ricadute, la Regione si appoggia, come per i Viaggi della Memoria legati ai temi della Shoah, agli Istituti Storici della resistenza e dell’età contemporanea presenti in ogni provincia, i quali esamineranno le domande purché ricevute entro il 10 ottobre e le inoltreranno alla Regione. Tutte le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, oltre agli Enti Locali e alle associazioni territoriali, possono concorrere con propri progetti ed ambire al contributo regionale, se il progetto presentato corrisponderà ai requisiti previsti nel Bando. Gli Istituti Storici per parte loro si fanno carico di promuovere il Bando regionale e di affiancare, nei limiti del possibile, le scuole che desiderano avvalersi delle competenze civiche e storiche ritenute utili nel preparare gli studenti al viaggio.

Inoltre il coordinamento della rete di tutti gli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna promuove dal 21 al 24 novembre un proprio progetto di viaggio per docenti in Belgio e Francia del Nord chiamato “L’Europa del carbone: soldati e minatori del Novecento europeo” per visitare Marcinelle e i memoriali della Grande Guerra in quella regione. Ad illustrare tale programma, l’intero Bando regionale “Viaggi attraverso l’Europa” e le modalità di accesso ai finanziamenti l’Istituto Storico di Ravenna promuove un incontro pubblico alle ore 16 di lunedì 1 ottobre presso gli Archivi del Novecento, in via di Roma 167.