Viaggiava con un coltello a scatto nel vano portaoggetti: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 61enne italiano per il reato di porto abusivo di armi. Nel pomeriggio di venerdì, in piazza Segurini a Ravenna, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, su richiesta della Polizia locale che si trovava già impegnata nell’ispezione di un’auto, ha proceduto al controllo di un veicolo con una persona a bordo. Il controllo dell’auto sulla quale viaggiava il 61enne ha permesso agli agenti di sequestrare un coltello a molla, rinvenuto all’interno del vano portaoggetti posto sotto al bracciolo centrale. Per questi motivi, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi.