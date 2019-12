Degrado sul ponte del Capanno Garibaldi: "Serve manutenzione ma è agibile" - VIDEO

Non si placa la polemica in merito al ponticello che supera il canale degli Staggi e conduce al Capanno Garibaldi nella Pialassa Baiona, sollevata nei giorni scorsi dalla sezione ravennate di Italia Nostra. In breve è arrivata la replica della società conservatrice del capanno Garibaldi, e il segretario Maurizio Mari ha spiegato come "pur es­sendo evidente la ne­cessità di manutenzi­one per i ferri scop­erti, mai sono stati notati cedimenti struttural­i. Il ponte è in que­lle condizioni da di­versi anni e, a seguito di nostra richiesta, è stato visionato da un ingegnere del Co­mune che ha valutato la non pericolosità della sua percorre­nza, ma nel contempo la necessità della sua manutenzione che il Comune si è impe­gnato a fare, senza lanciare allarmismi sconsiderati". Domenica, nel frattempo, Italia Nostra si è recata sul posto per girare un filmato che riprende le condizioni del ponticello, mentre lunedì mattina il Comune ha effettuato un nuovo sopralluogo a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche gli assessori Eugenio Fusignani e Roberto Fagnani.

"Non sfrutto il caso per fare politica - commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani - Ho chiesto al settore lavori pubblici del Comune un'ulteriore verifica a inizio anno, che ha confermato quanto detto e cioè che non ci sono problemi di crollo, che il ponte deve essere manutentato ma che è perfettamente agibile. Martedì 31 dicembre, quindi, si svolgerà la tradizionale fiaccolata e raggiungeremo il capanno per festeggiare il nuovo anno. Le istituzioni hanno il dovere di battere tutte le strade quando qualcuno lancia un supposto allarme, ma chi rappresenta importanti sodalizi deve avere senso di responsabilità, non strumentalizzare questi casi e non lanciare allarmi sconsiderati che possono gettare nel panico i cittadini".