Operaio, volontario della Croce Rossa e anche attore: per Ismael "Andrà tutto bene" - VIDEO

"Andrà tutto bene". Una frase che negli ultimi mesi abbiamo sentito ripetere tante volte. Una frase che, ora, è al centro di una riflessione scritta e interpretata da Ismael Fousseni, giovane attore del Teatro Due Mondi di Faenza, in un commovente video pubblicato su Youtube.

Ismael ha 21 anni, è originario del Benin, vive in Italia da 5 anni e a Faenza da 4. Di lavoro fa l'operaio, ma è anche scrittore e attore di teatro, oltre che volontario della Croce Rossa. "In questo periodo di pandemia non ho fatto altro che aiutare la mia città facendo ciò che fanno tanti altri - racconta il giovane - ma l'unica cosa che ho fatto e che vorrei che tante persone vengano a sapere è scrivere una poesia di speranza. Vorrei tanto che tante persone possano vederlo".

"Carissimo Ismael, ho visto il video con le tue riflessioni, mi è piaciuto tantissimo, complimenti - commenta il sindaco Giovanni Malpezzi - Mi pare di aver colto anche la riconoscenza per la comunità italiana e faentina che ti ha accolto. Come faentino, ancor prima che sindaco, mi fa immenso piacere".