Il nuovo videoclip di Renato Zero tra le meraviglie di Ravenna - VIDEO

E' uscito qualche giorno fa il nuovo video di Renato Zero del brano "La Vetrina", estratto dall'ultimo album dell'artista "Zero il folle". Il video, diretto da Stefano Salvati e presentato alla terza edizione di “ImagInAction” a Ravenna, è stato girato in parte anche in diverse zone della città dei mosaici, tra cui la tomba di Dante, la chiesa di San Francesco e la zona industriale.