Viene sorpreso a fare pipì contro il muro di una scuola e finisce nei guai

E' stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Municipale, mentre stava urinando sul muro del Liceo Classico. Il primo dell'anno di un romeno di 28 anni, in Italia senza fissa dimora, è iniziato con una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza ed un ordine di allontanamento. Il fatto è avvenuto intorno alle 2. Dagli accertamenti è risultato esser già noto alle forze dell'ordine per furti e che era uscito dal carcere il primo dell'anno del 2017. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati diversi dolciumi, sul quale sono in corso degli approfondimenti. Gli inquirenti sono al lavoro per capire infatti se sono di provenienza furtiva.