Vigili del fuoco in assemblea: il sindacato chiede risposte

La Fp Cgil organizza un’assemblea che si terrà giovedì 21 novembre nel comando dei Vigili del fuoco. L’incontro si terrà dalle 11 alle 13 e servirà a fare chiarezza su molteplici argomenti che interessano il corpo dei vigili del Fuoco. "Si parlerà di contaminazione, salute e sicurezza e delle criticità che vengono denunciate da tempo - spiegano dal sindacato - Verrà inoltre affrontata l’importante questione della dotazione organica e dello sciopero. Interverranno all’incontro: Mauro Giulianella, coordinatore nazionale dei Vigili del fuoco - Fp Cgil, Raffaele Cozzolino, esperto in materia di sicurezza della Fp Cgil, e Alessandro Monari, coordinatore regionale della Fp Cgil Emilia Romagna. Servono risorse nella legge di Bilancio per valorizzare e retribuire adeguatamente i Vigili del Fuoco, anche dal punto di vista previdenziale. Sul fronte delle tutele il sindacato di categoria chiede risposte da parte del Governo visto che i Vigili del fuoco non hanno l'assicurazione Inail".