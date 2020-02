Gattino intrappolato su un albero a 10 metri d'altezza: salvato dai Vigili del fuoco

Una brutta disavventura a lieto fine. E' quella raccontata da 'I randagi della Bassa Romagna', gruppo di volontari amanti degli animali che operano sul territorio della Bassa Romagna. "Vorremmo ringraziare i Vigili del fuoco di Lugo e di Ravenna che sono intervenuti prontamente a Fusignano per recuperare un gattino di meno di un anno che era salito su un albero, a circa 10 metri, da alcuni giorni e non era più capace di scendere - spiegano i volontari - Qualche giorno fa ci ha contattato una signora per dirci che passando da una strada aveva sentito miagolare un gatto su un albero. Ha richiamato il giorno dopo per comunicarci che il gatto era ancora sull albero e miagolava continuamente. Siamo andati a vedere e abbiamo visto il gattino a circa 9 o 10 metri di altezza".

I volontari non sono rimasti con le mani in mano: "Abbiamo chiamato i Vigili del fuoco, che nel giro di 15 minuti sono arrivati con il camion con le scale. Purtroppo era troppo in alto e quindi hanno fatto intervenire da Ravenna il camion con cestello. Nel giro di 30 minuti era sul posto ed è iniziato il recupero, non senza difficoltà, in quanto il gattino continuava a salire sempre più. Alla fine, posizionando il braccio più in alto del gatto, sono riusciti a impedirgli di salire ancora e grazie a una rete sono riusciti a prenderlo. Il gattino era un po' disidratato e affamato... Lo abbiamo portato in ambulatorio, gli è stata fatta una flebo reidratante ed è stato alimentato. Un grazie ancora ai Vigili del fuoco, impegnati spesso in situazioni eroiche, che non disdegnano il salvataggio di un gattino in difficoltà. Grazie anche a Pamela, nostra volontaria, che nonostante non stesse tanto bene è rimasta fino alla messa in sicurezza del gattino".