Villa Fabbri diventa una comunità per anziani e disabili: in estate l'inaugurazione

A Ravenna arriva una comunita' alloggio a gestione pubblica per anziani o disabili. Via libera in consiglio comunale martedì pomeriggio, con 24 voti favorevoli e l'astensione di Lista per Ravenna, al regolamento per l'accesso alla struttura "Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini". Come spiega l'assessore ai servizi sociali Valentina Morigi, vi troveranno posto 17 anziani parzialmente non autosufficienti o 17 disabili con una "modalita' di gestione pubblica. "Un modello importante di accoglienza per le persone fragili". L'immobile e' stato lasciato in eredita' al Comune dai due musicisti Fabbri e Fantini e come da loro volonta' sara' data priorita' nell'accesso ad artisti e musicisti, a parita' di bisogno.

L'inaugurazione dovrebbe avere luogo entro l'estate, dato che a breve si terra' l'ultima gara per gli arredi da 190mila euro. La presenza degli operatori sanitari non e' prevista per 24 ore, dato che saranno due custodi a gestire il presidio di accompagnamento, selezionati tramite bando con l'obiettivo di creare una ambiente empatico e comunitario. Respinto con 16 voti contrari, sette favorevoli e due astenuti l'emendamento di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna per riservare l'accesso, in caso di cittadini extracomunitari, a chi ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, "un tema che a Ravenna non esiste", replica Morigi; mentre l'ordine del giorno di Daniele Perini di Ama Ravenna per l'apertura in tempi rapidi della struttura è stato ritirato. (fonte Dire)