Villanova, aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai servizi di trasporto e mensa

Sono aperte fino al 6 febbraio le iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale Le Capanne di Villanova di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2018/2019. La domanda può essere presentata, esclusivamente online, dalle famiglie dei bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Per favorire la conoscenza dei servizi, sabato 27 gennaio sarà organizzato un open day: dalle 10 alle 12 sarà perciò possibile visitare la scuola Le Capanne, in via Ungaretti 3 a Villanova di Bagnacavallo. La Scuola dell’Infanzia di Villanova funziona da settembre a giugno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17. Per il prossimo anno scolastico l’avvio è fissato per lunedì 3 settembre 2018.

L’iscrizione si effettua accreditandosi al sito Federa e successivamente compilando l’apposito modulo digitale sul sito http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso lo sportello Socio Educativo presente a Bagnacavallo al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, offre un servizio di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online nelle giornate di giovedì (ore 15-17) e sabato (ore 10-12.30). Negli stessi orari è possibile contattare lo sportello per chiarimenti al numero 0545 280866. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate dal 13 al 27 febbraio sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mentre il 6 marzo avverrà la pubblicazione delle graduatorie definitive. Entro il 26 marzo le famiglie dovranno poi confermare per iscritto l’accettazione del posto.

È inoltre possibile iscriversi fino al 31 maggio ai servizi di trasporto e mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e al servizio di trasporto per quelli delle secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019. Le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa scolastica sono valide per tutta la durata del ciclo di scuola frequentata, quindi devono iscriversi soltanto gli alunni che accedono per la prima volta ai servizi. Anche in questo caso le domande possono essere presentate esclusivamente online (http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola). Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) sono inoltre disponibili i moduli di domanda cartacea per i servizi di ampliamento orario (pre e post scuola).