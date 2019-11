Il Natale arriva in anticipo: acquista un gratta e vinci e incassa una vincita milionaria

Il Natale è arrivato con un mese abbondante d'anticipo in una tabaccheria di Faenza. Il fortunato che, al punto vendita all'angolo tra Via Dalpozzo e via Medaglie d'oro ha acquistato un tagliando da 10 euro della serie "Il Mega Miliardario", ha incassato una vincita da ben due milioni di euro. L'uomo, cliente abituale della tabaccheria gestita da Eugenio Tramonti, dopo un comprensibile momento di smarrimento, ha confessato che la somma gli sarebbe servita per chiudere alcuni debiti.

In tutto il 2019 il Gratta e Vinci ha distribuito premi per un valore complessivo di 5 miliardi e 490 milioni di euro in tutto il Paese. Tramonti gestisce il punto vendita da oltre 26 anni, distribuendo biglietti fortunati anche da 10mila euro. In passato la dea bendata ha regalato anche vincite al Superenalotto, ma mai un premio milionario come quello di sabato scorso.