SuperEnalotto, per un numero non sbanca il jackpot da 30 milioni. Si accontenta del "5"

La tabaccheria Manuzzi di Castiglione di Cervia è stata baciata per l'ennesima volta dalla “Dea bendata” e conferma così di essere una Tabaccheria molto molto fortunata. Sono stati infatti vinti giovedì con una schedina da 3 euro ben 31.590 euro grazie ad un 5 al Superenalotto. Per un solo numero sbagliato il fortunato vincitore non ha sbancato il jackpot da circa 30 milioni di euro. Solo un mesetto fa erano stati vinti 4.000 euro con un terno al Lotto