Podio tutto keniota per la Maratona città d'arte: trionfa Japheth Kosgei

Anche quest'anno il vincitore della Maratona di Ravenna città d'arte è un corridore del Kenya, così com'è keniota tutto il podio maschile. Ha preso il via domenica mattina davanti al Mar, il Museo d’Arte della Città di Ravenna di via di Roma, la 21esima edizione della Maratona. Tantissimi i partecipanti.

A trionfare, quest'anno, è il keniota Japheth Kosgei, che ha tagliato la linea del traguardo dopo 2 ore, 10 minuti e 42 secondi, battendo il suo primato stagionale e il campione dell'anno scorso - il compatriota Murgor, che aveva realizzato un tempo di 2 ore, 12 minuti e 36 secondi - di quasi due minuti. Podio tutto keniota: il secondo posto è andato ad Alex Kiprotich Trikoi, con 2 ore, 17 minuti e 40 secondi; terzo gradino del podio per Paul Koech Kimutai, con 2 ore, 18 minuti e 59 secondi.

"In una bellissima giornata come quella di oggi, nella quale la Maratona ha nuovamente bruciato tutti i record facendo vivere bellissimi momenti agli atleti, ai cittadini, a tutta la nostra comunità e portando le bellezze di Ravenna alla ribalta internazionale, ci dispiace e ci scusiamo del fatto che nell’ambito di un’organizzazione dell’evento pressoché perfetta non sia stato evitato l’impiego di bicchieri di plastica nei quali sono state versate le bevande distribuite ai punti di ristoro - commentano dal Comune di Ravenna e da Ravenna runners club - Naturalmente grazie all’intervento degli uomini e dei mezzi di Hera la città tornerà a essere pulita e accogliente quanto prima. Ciò non significa naturalmente che l’attenzione che già da tempo è stata dedicata a ridurre i consumi di plastica e a sensibilizzare la collettività a comportamenti ambientalmente responsabili, come ad esempio questa estate con la campagna #ilmaredicebasta, non debba interessare anche eventi di una portata tale quella della Maratona. Per questo l’edizione 2020 terrà sicuramente in considerazione questo aspetto, prevedendo l’esclusivo impiego di materiali compostabili".