Dona il sangue e acquista il biglietto della lotteria Advs: ecco la vincitrice dell'auto

È stata consegnata sabato mattina la "Peugeot 208 Active", messa in palio da Advs Fidas Ravenna Onlus, i donatori di sangue dell'ospedale, per la Lotteria della Befana 2019. Alla breve cerimonia tenutasi alla concessionaria F.lli Benelli di Via Faentina, erano presenti il vice presidente Raffaello Rossi e alcuni componenti del direttivo di Advs oltre ad un responsabile di Peugeot. Anche quest’anno la fortunata vincitrice è una donatrice di sangue: Grazia dona ormai da quindici anni e anche suoi marito e sua figlia fanno parte della grande famiglia dei donatori di sangue.

Grazia ha confessato di aver comprato il biglietto vincente, il numero 01985, proprio nella sede dell’Associazione, dopo aver fatto la sua donazione di sangue semestrale (le donne possono donare una volta ogni sei mesi, mentre gli uomini una ogni tre) a dicembre. "Un periodo critico perché si registra sempre un lieve calo di donazioni per via delle vacanze invernali - spiegano dall'Advs -. Per questo motivo è fondamentale ritagliare un angolo di tempo, prima di partire, per andare a donare e garantire il fabbisogno di sangue anche nel mese di dicembre. E proprio in favore della promozione e della sensibilizzazione alla donazione di sangue verranno investiti i fondi ricavati con la lotteria di beneficenza".