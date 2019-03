Viola si conferma campionessa dell'Eredità e ci riprova alla 'Ghigliottina'

Si è confermata campionessa per la seconda serata Viola Casadei, studentessa ravennate che martedì sera ha partecipato al programma a premi di Rai 1 'L'Eredità', condotto da Flavio Insinna, dopo aver conquistato il titolo di campionessa lunedì sera. La giovane è arrivata al duello finale contro lo sfidante Mattia, che ha battuto in scioltezza tre a zero. "Assurdo che sia di nuovo qua!", ha commentato incredula la ragazza sedendosi sull'ambito posto della 'Ghigliottina', il gioco finale che martedì ha raggiunto un montepremi di ben 190mila euro. Ma Viola ha dimezzato un po' troppo, arrivando alla fine ad avere appena 11.875 euro e non indovinando la parola corretta, 'industria', scrivendo invece 'schermo'. Mercoledì sera la giovane riproverà a difendere il titolo di campionessa e a conquistare il montepremi finale.