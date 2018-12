Viola le prescrizioni dopo l'arresto: torna in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo che aveva ripetutamente violato le prescrizioni alla misura cautelare alternativa alla detenzione a cui era stato sottoposto nei mesi scorsi. Grazie alla costante presenza sul territorio, gli uomini dell’Arma nelle ultime settimane hanno raccolto numerosi elementi tali da dimostrare che l’uomo, un nigeriano 33enne da tempo domiciliato nel ravennate e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del processo, non rispettava la misura cautelare.

Così con la segnalazione dei militari della Stazione di via Alberoni l’Autorità Giudiziaria Ravennate ha emesso nei suoi confronti un ordine di ripristino della custodia cautelare in carcere che i Carabinieri hanno eseguito immediatamente. Lo straniero è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria, località che l’Arma presidia quotidianamente al fine di garantirne sicurezza e legalità. A conclusione delle identificazioni è stato condotto in carcere, dove attenderà gli esiti del processo.