Viola ripetutamente l'obbligo di presentazione ai Carabinieri e finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un uomo in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura dell’obbligo di Presentazione alla Polizia giudiziaria.

Il 25enne, originario del Gambia e già noto alle forze dell’ordine, era stato arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione presso gli uffici del comando dei Carabinieri di Lido Adriano, per verificare il suo ravvedimento in attesa degli esiti del procedimento penale. Per i ripetuti ritardi nell’adempimento della misura era già stato segnalato dai militari della stazione: qualche giorno fa sarebbe inoltre stato sorpreso a Bagnacavallo in possesso di strumenti atti ad offendere, situazione incompatibile con gli obblighi a cui il 25enne era sottoposto. Grazie alla segnalazione dei Carabinieri, l’Autorità giudiziaria ha così ordinato il ripristino della misura cautelare in carcere. Lunedì pomeriggio l'uomo è stato rintracciato a Lido Adriano e condotto in carcere, dove attenderà l’esito del procedimento penale a suo carico.