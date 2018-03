Dopo l'ennesima aggressione si decide a denunciare il compagno

Ennesimo caso di gelosia nei confronti della compagna sfociata in maltrattamenti e violenze. Martedì pomeriggio una donna, residente a Ravenna, si è presentata al Comando provinciale dei Carabinieri accompagnata dal fidanzato, dove ha raccontato dell'ultimo episodio di violenza subito nella notte tra lunedì e martedì.

Dopo una lite avuta lunedì pomeriggio, come riportano i quotidiani locali oggi in edicola, lei e il compagno avevano deciso di vedersi per parlare e cercare di riappacificarsi. I due si sono incontrati lunedì sera in auto: a un certo punto, però, lui l'avrebbe colpita prendendola a pugni sul visto e poi inseguendola fuori dall'auto e prendendola a calci, dopo aver cercato di trattenerla strappandole il giubbotto. La donna, di fronte all'ennesimo episodio di violenza (i due erano già noti alle Forze dell'ordine per vicende analoghe) che le ha causato una prognosi di venti giorni, si è decisa a sporgere denuncia.

Secondo quanto riferito dalla vittima, il fidanzato l'avrebbe aggredita diverse volte sempre per motivi legati alla gelosia: l'uomo, infatti, non avrebbe voluto che la compagna frequentasse le amiche o avesse un profilo sui social network, le controllava il telefono (dove sarebbero state ritrovate diverse foto della donna segnata dai lividi causati dalle violenze) e pretendeva di decidere quali vestiti potesse indossare e quali no. Alla fine il compagno, un 22enne marocchino residente nel lughese, è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.