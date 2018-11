Violenza di genere, da inizio anno già in 200 hanno chiesto aiuto a Sos Donna

Sabato 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato - Commissariato di Faenza - e le operatrici e volontarie dell’Associazione Sos Donna, Centro Antiviolenza di Faenza, saranno presenti insieme in piazza della Libertà a Faenza con un banchetto informativo per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza a una riflessione sulla violenza alle donne e fornire le informazioni giuridiche utili in caso di necessità.

L’azione di Sos Donna-Servizio Fenice (sportello voluto dal Comune di Faenza, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2017, 209 donne accolte e, dal primo gennaio 2018 ad oggi, quasi 200 donne si sono già rivolte a noi. Molte delle donne accolte, prima o dopo essere state intercettate dall'Associazione, si sono rivolte alla Polizia di Stato, per ricevere aiuto, per ottenere le informazioni utili su come difendersi e per sporgere denuncia. Quest’occasione rinnova l’importanza della formazione e del lavoro di rete che viene svolto sul nostro territorio in sinergia tra i soggetti deputati ad operare nell’ambito della tematica della violenza di genere e della tutela dei minori.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 12.00, il personale del Commissariato Manfredo e le operatrici di Sos Donna allestiranno un banchetto adiacente la fontana in piazza della Libertà, a disposizione per fornire indicazioni e consigli utili e per distribuire materiale informativo aggiornato in materia.