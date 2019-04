Violenta una donna disabile sulla spiaggia: molestatore in manette

Episodio shock a Cervia, dove lunedì sera i Carabinieri hanno arrestato un 36enne originario di Riccione, ma domicilito dai familiari a Cervia, con l'accusa di violenza sessuale, lesioni e violenza privata.

Tutto sarebbe successo intorno alle 20, quando l'uomo passando in bicicletta nei pressi di viale dei Mille avrebbe notato una donna che camminava con un deambulatore, una 50enne invalida al 100%, e l'avrebbe avvicinata. Il 36enne, ubriaco e sotto effetto di metadone, avrebbe iniziato a molestarla, per poi farla salire sulla sua bici - per l'accusa contro la sua volontà - e dirigersi verso un vicino stabilimento balneare. Qui avrebbe approfittato delle condizioni della vittima, incapace di intendere e di volere, per portarla in una zona riparata e tentare di violentarla. Alcuni passanti, però, hanno avvertito dei lamenti provenire da quelle cabine: così hanno lanciato l'allarme e sul posto si è precipitata una pattuglia del radiomobile della compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che ha trovato entrambi con pantaloni e mutande già abbassate. Difficile capire se il rapporto fosse già stato consumato, almeno in parte.

I militari hanno immediatamente arrestato il 36enne e lo hanno condotto in carcere, su disposizione del Pm di turno Stefano Stargiotti. L'udienza di convalida è attesa per mercoledì. La donna è stata invece portata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. L'uomo, seguito dal Sert in quanto tossicodipendente, era già noto alle forze dell'ordine ed era già stato trovato più volte ubriaco e denunciato per uso di sostanze stupefacenti.