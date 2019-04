Disabile violentata in spiaggia, il sindaco: "Fondamentale l'intervento dei cittadini"

"Sono e siamo tutti profondamente colpiti e costernati per il grave fatto accaduto della violenza sessuale in spiaggia". A commentare l'episodio shock avvenuto lunedì sera a Cervia è il sindaco Luca Coffari: "Un reato odioso che ha scosso tutta la comunità, la cui vittima è una donna disabile e l’autore un uomo con altri precedenti e problemi di tossicodipendenza. Un fatto molto grave anche per le modalità con cui è avvenuto e per i soggetti coinvolti. Questi episodi sono estranei alla nostra città, non appartengono alla nostra quotidianità e al tessuto del nostro territorio. Confidiamo che il colpevole possa essere assicurato il prima possibile alla giustizia. Siamo vicini alla vittima, ai sui familiari e conoscenti, portando a loro tutta la nostra solidarietà e sostegno in questo difficile momento. Una cupa storia in cui emerge una sola luce: la partecipazione dei cittadini che fin dai primi segnali, quando hanno visto qualcosa che non andava e che la situazione era tragica, hanno immediatamente avvisato le Forze dell’ordine, permettendo così l’interruzione della violenza e l’arresto in flagranza di reato. Anche questa vicenda insegna che, in caso di situazioni che riteniamo sospette e fuori dall’ordinario, è quanto mai indispensabile segnalarle immediatamente alle Forze dell’ordine".