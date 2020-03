Terrore in strada: spoglia una donna e la palpeggia, minore denunciato per violenza sessuale

Attimi di terrore per una 46enne ravennate che, qualche giorno fa, è stata vittima di un episodio sconcertante. La donna stava camminando in via Circonvallazione San Gaetanino quando, improvvisamente, è stata avvicinata da un giovane in bicicletta. Questi le si è avvicinato e, dopo averle abbassato i pantaloni, ha cominciato a toccarla nelle parti intime. La vittima, spaventata, ha iniziato a urlare fino a quando è riuscita a fare scappare il ragazzo, filato via in sella alla sua bici. Il giorno successivo la donna si è recata al comando di Polizia locale, dove ha sporto regolare denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito sono partite le indagini, insieme anche a Polizia di stato, Carabinieri e Guardia di finanza; visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al ragazzo, già noto per alcuni precedenti di Polizia. Il 15enne, di origini nord-africane ma residente da tempo a Ravenna, è stato fermato il giorno successivo da una volante in centro città ed è stato portato al comando della Polizia locale, dove è stato denunciato alla Procura dei minori per violenza sessuale, per le norme di contenimento del Coronavirus e anche perchè trovato con addosso della droga e uno spray al peperoncino.