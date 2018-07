Il Vip Master di Emanuele Filiberto di Savoia finisce al pronto soccorso

Si è dovuto arrendere ad un forte dolore al tallone. Si è concluso con l'intervento dei sanitari della Croce Rossa in campo il Vip Master di tennis di Emanuele Filiberto di Savoia. Il 46enne era in campo con Enrico Lucci, quando si è fermato. Dopo i primi accertamenti a bordo campo è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si esclude una lesione al tendine d’Achille.

VIP MASTER: LE FOTO DELLA PRIMA SERATA

Anche sabato sera l'evento ha richiamato tanti curiosi, con gli ospiti della manifestazione che si sono concessi a selfie ed autografi. Occhi puntati su Valeria Marini, la regina della kermesse insieme a Katherine Kelly Lang, l'attrice che dà il volto a Brooke Logan nella soap opera Beautiful. In campo tra gli altri anche il cesenate Maurizio Ferrini, l'ex gieffina Francesca Cipriani ed l'ex Pupa Elena Morali.