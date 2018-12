Il West Nile Virus miete un'altra vittima: deceduto un 85enne

Il "West Nile Virus" miete un'altra vittima. Si tratta di un 85enne faentino, già malato da tempo e debilitato, deceduto domenica dopo un lungo ricovero. L'anziano, infatti, si era recato in ospedale a inizio settembre manifestando tutti i sintomi del West Nile: a quel punto era stato ricoverato e i test avevano confermato la positività al virus, la cui trasmissione è legata alla presenza del vettore costituito dalla zanzara del genere Culex . Inizialmente, con le cure del caso, l'uomo sembrava essersi ripreso: poi però ha iniziato a peggiorare, fino a quando domenica scorsa non è spirato. La notizia è riportata sull'edizione locale del Resto del Carlino in edicola giovedì.

L'Ausl Romagna ha diffuso alcune direttive per il contrasto del virus, che può essere trasmesso all’uomo attraverso le punture di zanzare comuni appartenenti al genere Culex, presenti nelle nostre zone, che sono attive e pungono, a differenza della zanzara tigre, durante le ore serali e notturne. L’infezione da virus West Nile nella maggior parte dei casi (oltre l’80%) non provoca alcun sintomo, ma in qualche raro caso può determinare patologie gravi (febbre alta con manifestazioni tipo encefalite o meningite).