Visiere e mascherine alle guide per accompagnare i turisti in giro per la città

Nell'ambito del progetto di valorizzazione del centro storico con gli appuntamenti di "Ravenna Bella di Sera" e di "Mosaico di Notte", il Comune di Ravenna ha dotato le guide turistiche, impegnate per ben cinque sere a settimana di shopping e visite guidate, di visiere e mascherine protettive per lo svolgimento in sicurezza delle attività.

Le visiere protettive, con il logo myRavenna, sono state acquistate grazie ai fondi del Laboratorio Aperto di Ravenna, spazio dedicato, appunto, alla diffusione della cultura digitale e dell’innovazione in ambito turistico e culturale, finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia- Romagna - Por Fesr 2014-2020. Le mascherine protettive con il logo "I love Ravenna", circa 60, sono state realizzate da Podere Pilicca insieme all’azienda 3R Ricami e donate al Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono soddisfatto di aver fornito tutti i supporti di protezione individuale alle guide turistiche di Ravenna – afferma l'assessore al turismo Giacomo Costantini - in un progetto di valorizzazione del nostro centro storico che le vede protagoniste della presentazione della nostra città, in tutta sicurezza; testimoni autorevoli di un’organizzazione complessa che ha visto tutte le realtà coinvolte partecipare con grande professionalità e ringrazio nuovamente per il bel risultato raggiunto”.