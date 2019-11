Vittoria del comitato di protesta: ripristinati tutti i treni alla stazione di Godo

"Qualche settimana fa, in riunione a Godo, avevo promesso che il traguardo era vicino. Oggi il servizio è stato integralmente ripristinato. Un bel successo del lavoro di squadra premia l'impegno condiviso per riottenere i treni nella nostra stazione di Godo. La stazione di Godo deve essere considerata una metropolitana di superficie per permettere ai nostri cittadini di muoversi in treno, un servizio che tutela la mobilità e l'ambiente": è l'annuncio che viene dal sindaco di Russi Valentina Palli.

"Non posso tacere alcuni ringraziamenti. In primis, il comitato dei cittadini di Godo - per il tramite di Gabriella Mangani e Alessandra Savini - che ha portato avanti questa battaglia con tenacia e senza demordere, a tutela di tutta la collettività. Il mio predecessore, Sergio Retini che ha curato la trattativa in modo esemplare e che ha permesso di ottenere questo grande risultato. La Regione Emilia Romagna, a partire dal Servizio Trasporto Pubblico e mobilità sostenibile, per la correttezza e il rispetto e gli accordi assunti. In questi mesi i rapporti costanti con la Regione ci hanno permesso, fin da subito, di rassicurare i nostri cittadini, molto sfiduciati Non abbiamo abbassato la guardia circa il rispetto degli accordi assunti ed oggi la stazione di Godo riprende a pieno ritmo il suo servizio", conclude la dichiarazione del sindaco.