L'ultimo saluto al "Topone": fissati i funerali di Vittorio Piva

Sono stati fissati i funerali di Vittorio Piva, l'81enne che domenica è deceduto in un tragico incidente stradale mentre si stava recando a Passogatto per presentare un libro. Personaggio noto soprattutto nella Bassa Romagna con il soprannome di "Topone", lascia la moglie Leda e i figli Alberto e Angela. La salma sarà esposta giovedì 1 novembre dalle 8 nella camera mortuaria di Lugo. Il funerale si svolgerà venerdì 2 alle 10.30 partendo dall'ospedale di Lugo verso la Chiesa di San Francesco di Paola. Dopo il rito funebre, si proseguirà per il crematorio di Faenza. Non sono richiesti fiori, ma offerte pro opere parrocchiali.

