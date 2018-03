Container in fiamme, dentro ci abitava una coppia: pomeriggio di paura

Per due anni avrebbero vissuto abusivamente in una specie di container senza acqua ed elettricità. Giovedì pomeriggio, intorno alle 16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme alla Polizia municipale in via dei Poggi, nell'area orti, dove un container in una zona di proprietà delle Ferrovie dello stato vicino al binario della tratta Ravenna-Rimini aveva preso fuoco. Quando sono giunti sul posto, la sorpresa: la struttura in fiamme, infatti, fungeva da 'casa' a una coppia, un algerino e una siciliana senza fissa dimora. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe divampato mentre la donna stava cucinando. I pompieri hanno spento le fiamme, mentre i due, senza documenti, sono stati accompagnati negli uffici della Polizia municipale di Ravenna per essere identificati e qui sono stati denunciati per incendio colposo e invasione di terreni ed edifici.