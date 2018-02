Voci di Donne 2018: ultimi giorni per partecipare alla rassegna letteraria

Scadono sabato 24 febbraio i termini per la consegna o l'invio telematico degli elaborati sul tema “La lettera” dell’edizione 2018 della rassegna letteraria “Voci di Donne”. La partecipazione è gratuita e aperta alle donne di ogni età. Il testo può essere presentato sotto forma di racconto (non oltre 30 righe da 80 battute ciascuna), oppure di poesia in lingua italiana o in dialetto. Nata con la finalità di permettere a tutte le donne di raccontarsi attraverso la forma scritta liberando la propria fantasia e comunicando le proprie sensazioni, speranze, idee e delusioni, Voci di Donne ha raccolto negli anni oltre milleduecento testi provenienti da ogni parte d'Italia, pubblicati ogni anno al termine dell'iniziativa in un volume edito dal Centro Stampa comunale.



L'iniziativa si concluderà con una serata prevista per martedì 6 marzo 2018 al Teatro Socjale di Piangipane, ove verranno interpretate le poesie e i racconti selezionati, accanto a momenti di letteratura, musica e spettacolo. L'evento è realizzato dalla Pro Loco di Piangipane in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune, il Teatro Socjale di Piangipane, l'associazione Culturale Arte Teatro Socjale, Biblioteca Fuori...legge di Piangipane e Biblioteca Classense.



Per informazioni: vocididonne2018@comune.ra.it – 0544/418804 (mercoledì e giovedì 9-13).