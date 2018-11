"Voliamo con Mila": donazione di libri alla biblioteca Taroni

Si è svolta sabato mattina nella biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo, in occasione dell’appuntamento mensile con le Letture per crescere, la consegna ufficiale di numerosi libri per bambini donati alla biblioteca bagnacavallese dai promotori dell’iniziativa benefica Voliamo con Mila, svoltasi il 3 giugno scorso presso il chiostro del convento di San Francesco. Ha partecipato il sindaco Eleonora Proni. I promotori di "Voliamo con Mila", evento realizzato in collaborazione con l’associazione Comunicando e con il patrocinio del Comune, sono un gruppo di amici che si sono ritrovati con l’obiettivo comune di organizzare ogni anno una festa per l’amica Mila Dal Borgo, per ricordare lei e il messaggio di gioia e amore per la vita che ha lasciato. Alla consegna dei volumi sono seguite letture in italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco per bambini dai due ai cinque anni grazie alla collaborazione dei lettori volontari dell’associazione Comunicando e di Girandoleggendo.