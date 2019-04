"Voliamo con Mila", libri e giocattoli donati ai piccoli scolaretti

Si è svolta nella mattinata di lunedì la consegna di libri e giocattoli acquistati grazie all’iniziativa benefica "Voliamo con Mila" e donati alla scuola dell’infanzia Arcobaleno di Bagnacavallo. Alla presenza della dirigente dell’Istituto comprensivo Berti Marisa Tronconi le bambine e i bambini delle classi terze hanno ricevuto dalle mani delle organizzatrici dell’evento libri, albi illustrati, giochi in scatola e sacche che saranno utilizzati per le attività didattiche della scuola.

Voliamo con Mila è una festa organizzata in ricordo di Mila Dal Borgo da un gruppo di amici in collaborazione con l’associazione Comunicando e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. L’edizione 2019 è in programma domenica 12 maggio presso il chiostro del convento di San Francesco e prevede un pomeriggio di giochi, letture animate, un’asta di opere d’arte e l’aperitivo finale. Quest’anno il ricavato sarà destinato alla realizzazione di percorsi didattici sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale rivolti alle scuole medie dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo, a cura di Cinemovel Foundation.