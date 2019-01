Volontari e associazioni protagonisti della "Giornata della Solidarietà"

Domenica 20 gennaio si è svolta nel centro commerciale Globo di Lugo la seconda edizione della "Giornata della solidarietà”, iniziativa dedicata al volontariato e alle associazioni che operano sul territorio. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli.

“La bellezza di una comunità si misura anche dalla quantità di persone che danno la loro disponibilità ad aiutare gli altri e in questo possiamo dire che Lugo è sempre in prima fila – ha dichiarato Ranalli -. In questi anni abbiamo sempre supportato associazioni e volontari nelle loro attività con l’obiettivo di costruire una comunità attenta alle necessità di tutti, in cui nessuno si deve sentire solo. Grazie, dunque, a tutti i volontari che continuano a mettere a disposizione il loro tempo a favore della nostra società”.

Durante l’appuntamento la Pubblica Assistenza Lugo ha presentato il suo progetto "Cuore batti cuore" con dimostrazioni pratiche di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatrica e adulta. L’iniziativa è stata ospitata dal centro commerciale Globo, da sempre sensibile alle tematiche legate al mondo del sociale, in collaborazione con la Consulta Volontariato della Bassa Romagna e le associazioni del territorio.