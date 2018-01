Volontariato, per aiutare gli altri ci vuole preparazione: al via un corso di formazione

Per aiutare gli altri non basta solo la buona volontà, ma ci vuole anche preparazione. Il comune di Cervia per la prima volta propone un corso di formazione, accompagnamento e crescita per coloro che intendono svolgere qualsiasi attività di volontariato, al fine di svolgere in modo efficace il proprio operato e costruire coesione sociale. La partecipazione è gratuita e a numero limitato con un massimo di 30 partecipanti. È obbligatoria l’iscrizione entro e non oltre il 18 gennaio, rivolgendosi a Elisa Turci 0544 979361/ 0544 979381; eMail: turcie@comunecervia.it. Il corso di otto lezioni si terrà nella Sala del Welfare dell’Aggancio in via Pinarella, 17 a Cervia.

Il Programma

30 gennaio 14:00 -18:00

Saluti dell’Assessore Giovanni Grandu e della Dirigente Daniela Poggiali.

Ugo Albano “Le competenze del volontario”

6 febbraio 15:00 -17:00

Roberto Buonafede e Maria Adinolfi “La protezione civile: + conoscenza - rischio”

20 febbraio 14:30 -17:30

Nuccia Cuschera “La relazione di aiuto”

27 febbraio 14:30 -16:30

Giovanni Greco “Il rischio igienico sanitario nel volontariato”

06 marzo 14:30 - 17:30

Silvia Casanova “Invalidità civile: effetti e benefici”

13 marzo 14:00 -18:00

Michele Ceccarelli “Salute e Sicurezza: Mettiamole in pratica!”

20 marzo 14:30 -17:30

Maddalena Contarini “La lettura e la gestione dell’ambiente di vita”

27 marzo 14:30 -17:30

Matteo Mele “Salute e prevenzione”