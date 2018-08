Voltana, al via i lavori di restyling dell'ufficio postale

Dal 20 al 28 agosto l’ufficio postale di Voltana resterà chiuso per consentire lavori di restyling e rimodulazione degli spazi interni. Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario, i cittadini possono rivolgersi al vicino ufficio postale di Belricetto, potenziato con personale aggiuntivo, che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato 8.20-12.45. Il rinnovato ufficio postale di Voltana riaprirà a partire da mercoledì 29 agosto con i consueti orari.