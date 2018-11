Voucher comunale per gli asili: come presentare domanda

Scade il 16 novembre la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione dei voucher comunali per l'anno scolastico 2018/2019 rivolti alle famiglie con figli di età inferiore ai tre anni, che accedono ai nidi/sezioni primavera Fism. Per ottenere il contributo, e verificare i requisiti, gli eventuali interessati possono presentare domanda esclusivamente in modalità on-line al seguente link https://goo.gl/kszqGe, dove è reperibile anche il bando contenente tutte le informazioni utili.