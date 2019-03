Frequenza ai nidi privati: è possibile presentare domanda per il voucher comunale

Fino al 17 aprile prossimo è possibile per i genitori di bambini e bambine da 0 a 3 anni presentare domanda per ottenere l’assegnazione del voucher per la frequenza nei servizi educativi privati nell’anno scolastico 2019/2020. Il Comune di Ravenna promuove infatti l’erogazione di “voucher comunali” per sostenere le famiglie attraverso l’attribuzione di un contributo mensile (voucher) a parziale copertura della retta di frequenza del servizio educativo privato scelto dalle famiglie; deve trattarsi di servizi educativi presenti sul territorio del Comune, autorizzati al funzionamento come Nido d’infanzia, Piccolo gruppo educativo (Pge), Servizio sperimentale per la fascia 0-3 anni e Nido/Sezione Primavera aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism).

Possono presentare domanda per accedere al contributo i genitori dei bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 (nati fino al 17 aprile 2019 compreso), in possesso di una attestazione Isee 2019 relativa a prestazioni agevolate rivolte a minorenni con un valore compreso tra 7.500 euro e 35.000 euro. La domanda per il contributo va presentata esclusivamente in modalità on-line. Si invitano le famiglie ad una attenta lettura del bando consultabile al link https://bit.ly/2CGkx6M. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 0544/ 482376 – 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle e-mail inviate all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it