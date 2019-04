Voucher per servizi educativi privati dell’infanzia: ultimi giorni per presentare domanda

Ultimi giorni per fare domanda per l'assegnazione dei voucher comunali per la frequenza a servizi educativi privati per la fascia di età 0-3 anni per l’anno scolastico 2019/2020.

Fino al 17 aprile è possibile fare domanda per l'assegnazione dei voucher rivolti alle famiglie che iscrivono i bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 (nati fino al 17 aprile 2019 compreso), ai servizi educativi privati autorizzati al funzionamento come nido d'infanzia, Piccolo gruppo educativo (Pge), Servizio sperimentale nella fascia di età 0-3 anni e nido/sezione primavera aderente alla Fism (Federazione italiana scuole materne) presenti nel territorio del Comune di Ravenna, in possesso di una attestazione Isee 2019 relativa a prestazioni agevolate rivolte a minorenni compresa tra 7mila e 500 euro e 35mila euro.

Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità on-line. Il bando è pubblicato al seguente link http://bit.ly/2Z5JClo dove è possibile trovare le necessarie ulteriori informazioni.