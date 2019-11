Weekend di disagi per i pendolari: lavori sulla linea ferroviaria, circolazione modificata

Weekend di disagi per i pendolari dell'Emilia-Romagna. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, infatti, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Bologna-Ancona, i treni subiranno diverse modifiche alla circolazione. Trenitalia, per compensare al disagio, ha istituto un servizio di bus sostitutivi.

