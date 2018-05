La rivincita del menestrello: potrà suonare in alcune vie del centro con l'amplificatore

"Viva il mondo, Ravenna ha detto sì!". Nel giro di poco più di un mese era riuscito a raccogliere le 350 firme necessarie per chiedere di modificare il regolamento comunale sugli spettacoli di strada. Il menestrello Werther Bartoletti, che in passato ha ricevuto diverse diffide dalla Polizia municipale di Ravenna per aver utilizzato un microfono durante le sue esibizioni per le vie del centro storico, oggi può festeggiare insieme all'amico e avvocato Andrea Maestri, che fin dall'inizio ha appoggiato la sua causa.

Il musicista 46enne molto noto in città, nei mesi scorsi, ha chiamato a raccolta il popolo del web (e non solo) per chiedere di apportare delle modifiche al regolamento in questione, in vigore dal 12 gennaio 2012 e poi modificato nel 2014. Rimasto disoccupato dopo aver lavorato come lattoniere, il cantautore nel 2000 si è inventato artista di strada, esibendosi per le vie del centro suonando la chitarra. Dopo aver regolamentato la professione, ha cominciato a intrattenere i passanti in via Cairoli prima che arrivasse il nuovo regolamento comunale, rivedendo le esibizioni in via Diaz

Mercoledì si è quindi la commissione consiliare 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi. All’ordine del giorno c'era proprio l’esame della petizione presentata dal musicista di strada. L'assessore Giacomo Costantini durante la commissione ha spiegato che il nuovo regolamento per l'esercizio dello spettacolo in strada conterrà alcune modifiche relativamente a certe zone della città, dove sarà consentito agli artisti suonare con l'amplificatore. "Oggi viene introdotto nel Regolamento artisti di strada l'uso dell'amplificazione - commenta soddisfatto Bartoletti - Ravenna, che eri bella lo sapevo, ma così magica non ti avevo mai vista! Grazie Ravenna!".